The Weather Channel (TWC) é um canal americano de televisão paga de propriedade do Weather Group, LLC, uma subsidiária da Entertainment Studios. A sede do canal fica em Atlanta, Geórgia. Lançado em 2 de maio de 1982, o canal transmite previsões meteorológicas e notícias e análises relacionadas ao clima, juntamente com documentários e programas de entretenimento relacionados ao clima. Uma rede irmã, Weatherscan, é um serviço digital de cabo e satélite que oferece previsões locais automatizadas 24 horas por dia e imagens de radar. A antiga controladora do Weather Channel, a Weather Company (parte da IBM desde 2016), também fornece previsões para estações de rádio terrestres e via satélite, jornais, aplicativos móveis e sites, incluindo uma ampla presença online em weather.com. O Weather Channel continua a licenciar seus ativos de marca e dados meteorológicos da IBM. Em setembro de 2018, o Weather Channel foi recebido por aproximadamente 79,128 milhões de domicílios que assinam um serviço de televisão paga em todos os Estados Unidos.

Site: weather.com

