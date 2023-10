ESPN (originalmente uma sigla para Entertainment and Sports Programming Network) é um canal multinacional americano de esportes a cabo básico de propriedade da ESPN Inc., de propriedade conjunta da The Walt Disney Company (80%) e da Hearst Communications (20%). A empresa foi fundada em 1979 por Bill Rasmussen junto com seu filho Scott Rasmussen e Ed Egan. A ESPN transmite principalmente de estúdios localizados em Bristol, Connecticut. A rede também opera escritórios em Miami, Nova York, Seattle, Charlotte e Los Angeles. James Pitaro atualmente atua como presidente da ESPN, cargo que ocupa desde 5 de março de 2018, após a renúncia de John Skipper em 18 de dezembro de 2017. Embora a ESPN seja uma das redes esportivas de maior sucesso, tem havido muitas críticas à ESPN. . Isto inclui acusações de cobertura tendenciosa, conflito de interesses e controvérsias com emissoras e analistas individuais. Em setembro de 2018, a ESPN estava disponível para aproximadamente 86 milhões de lares com televisão (93,2% dos lares com televisão paga) nos Estados Unidos. Além do canal principal e seus sete canais relacionados nos Estados Unidos, a ESPN transmite em mais de 200 países. Opera canais regionais na Austrália, Brasil, América Latina e Reino Unido. No Canadá, detém uma participação de 20% na The Sports Network (TSN) e nas suas cinco redes irmãs. Em 2011, a história e a ascensão da ESPN foram narradas em Aqueles caras se divertem. É um livro de não ficção escrito por James Andrew Miller e Tom Shales e publicado pela Little, Brown and Company.

Site: espn.com

