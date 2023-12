Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de SaltWire no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

SaltWire Network Inc. é uma editora de jornais canadense de propriedade da família Dennis-Lever de Halifax, Nova Escócia, proprietária do The Chronicle Herald. Saltwire possui 23 jornais diários e semanais no Atlântico Canadá. A empresa foi formada em 2017 através da compra de 27 jornais da Transcontinental.

Site: saltwire.com

