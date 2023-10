Lenta.ru é um jornal online em russo. Com sede em Moscou, é propriedade do Rambler Media Group, que pertence à Prof-Media. Em 2013, Alexander Mamut possuía as empresas "SUP Media" e "Rambler-Afisha" unidas na empresa combinada "Afisha.Rambler.SUP", proprietária da Lenta.ru.

Site: lenta.ru

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Lenta.ru. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.