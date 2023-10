Zenefits é uma empresa sediada nos Estados Unidos que oferece software baseado em nuvem como serviço para empresas de gestão de seus recursos humanos, com foco particular em ajudá-las com cobertura de seguro saúde. Zenefits foi fundada em 2013. Está sediada em São Francisco .

Site: secure.zenefits.com

