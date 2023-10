Xero é uma empresa pública de tecnologia domiciliada na Nova Zelândia, listada na Bolsa de Valores Australiana. Xero é uma plataforma de software de contabilidade baseada em nuvem para pequenas e médias empresas. A empresa possui três escritórios na Nova Zelândia (Wellington, Auckland e Napier), seis escritórios na Austrália (Melbourne, Sydney, Canberra, Adelaide, Brisbane e Perth), três escritórios no Reino Unido (Londres, Manchester e Milton Keynes), três escritórios escritórios nos Estados Unidos (Denver, São Francisco e Nova York), bem como escritórios no Canadá, Cingapura, Hong Kong e África do Sul. Os produtos da Xero são baseados no modelo software como serviço (SaaS) e vendidos por assinatura, com base sobre o tipo e número de entidades empresariais geridas pelo assinante. Seus produtos são utilizados em mais de 180 países.

Site: xero.com

