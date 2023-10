Eventbrite é um site de gerenciamento de eventos e bilheteria com sede nos EUA. O serviço permite aos usuários navegar, criar e promover eventos locais. O serviço cobra uma taxa dos organizadores do evento em troca de serviços de bilheteria on-line, a menos que o evento seja gratuito. Lançada em 2006 e sediada em São Francisco, a Eventbrite abriu seu primeiro escritório internacional no Reino Unido em 2012. A empresa agora possui escritórios locais em Nashville, Londres, Cork, Amsterdã, Dublin, Berlim, Melbourne, Mendoza, Madrid e São Paulo. A empresa abriu o capital na Bolsa de Valores de Nova York em 20 de setembro de 2018 sob o símbolo EB.

Site: eventbrite.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Eventbrite. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.