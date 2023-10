Fastmail é um serviço de e-mail que oferece contas de e-mail pagas para indivíduos e organizações. É fornecido em 36 idiomas para clientes em todo o mundo pela Fastmail Pty Ltd, uma empresa localizada em Melbourne, Victoria, Austrália. A empresa foi adquirida pela Opera Software em 2010. Em 26 de setembro de 2013, a Fastmail anunciou que havia se separado do Opera e se tornado um empresa privada independente. Seus principais servidores estão localizados na cidade de Nova York e Amsterdã; um local de backup anterior na Islândia está sendo substituído pelo local do servidor em Amsterdã.

Site: fastmail.com

