Grubhub Inc. é uma plataforma americana de pedidos e entrega de alimentos preparados online e móveis que conecta clientes a restaurantes locais. A empresa está sediada em Chicago, Illinois e foi fundada em 2004. Em 2019, a empresa tinha 19,9 milhões de usuários ativos e 115.000 restaurantes associados em 3.200 cidades e todos os 50 estados dos Estados Unidos. Grubhub Seamless abriu o capital em abril de 2014 e é negociado na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o símbolo "GRUB". Em 9 de junho de 2020, Just Eat Takeaway, um serviço europeu de entrega de alimentos, anunciou um acordo para comprar Grubhub por US$ 7,3 bilhões em ações.

Site: grubhub.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Grubhub. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.