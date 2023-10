Walgreen Company ou simplesmente Walgreens é uma empresa americana que atua como a segunda maior rede de farmácias dos Estados Unidos, atrás apenas da CVS Health. É especializada no preenchimento de receitas, produtos de saúde e bem-estar, informações de saúde e serviços fotográficos. Em 31 de agosto de 2019, a empresa operava 9.277 lojas nos Estados Unidos. Foi fundada em Chicago, Illinois, em 1901. A sede da Walgreens fica no subúrbio de Deerfield, Illinois, em Chicago. Em 2014, a empresa concordou em comprar os restantes 55% da Alliance Boots, sediada na Suíça, que ainda não possuía, para formar um negócio global. Segundo os termos da compra, as duas empresas se fundiram para formar uma nova holding, Walgreens Boots Alliance Inc., em 31 de dezembro de 2014. A Walgreens tornou-se subsidiária da nova empresa, que mantém sua sede em Deerfield e é negociada na Nasdaq sob o símbolo WBA.

Site: walgreens.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Walgreens. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.