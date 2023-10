GameStop é uma varejista americana de videogames, eletrônicos de consumo e produtos de jogos. A empresa está sediada em Grapevine, Texas, Estados Unidos, um subúrbio de Dallas, e operava 5.509 lojas de varejo nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Europa em 1º de fevereiro de 2020. As lojas de varejo da empresa operam principalmente sob as marcas GameStop, EB Games, ThinkGeek e Micromania-Zing. Além de lojas de varejo, a GameStop também possui a Game Informer, uma revista de videogame. A GameStop tem sido alvo de críticas ao longo dos anos em resposta a várias de suas políticas. Durante a atual pandemia de COVID-19, a empresa foi criticada por suas lojas permanecerem abertas aos clientes, decisão que foi posteriormente revertida no mês seguinte em resposta ao feedback negativo.

Site: gamestop.com

