Lowe's Companies, Inc., que faz negócios como Lowe's, é uma empresa de varejo americana especializada em reformas residenciais. Com sede em Mooresville, Carolina do Norte, a empresa opera uma rede de lojas de varejo nos Estados Unidos e Canadá. Em novembro de 2018, a Lowe's e seus negócios relacionados operavam 2.015 lojas de materiais de construção e ferragens na América do Norte. A Lowe's é a segunda maior rede de ferragens nos Estados Unidos, atrás da rival The Home Depot e à frente da Menards. É também a segunda maior cadeia de hardware do mundo, também atrás da The Home Depot, mas à frente dos retalhistas europeus Leroy Merlin, B&Q e OBI.

Site: lowes.com

