A Home Depot, Inc. é a maior varejista de materiais de construção dos Estados Unidos, fornecendo ferramentas, produtos de construção e serviços. A empresa está sediada no condado não incorporado de Cobb, Geórgia, com um endereço postal em Atlanta. Ela opera muitas lojas grandes nos Estados Unidos (incluindo o Distrito de Columbia, Guam, Porto Rico e as Ilhas Virgens dos EUA); todas as 10 províncias do Canadá; e os 31 estados mexicanos e a Cidade do México. A empresa MRO Interline Brands (agora The Home Depot Pro) também é propriedade da The Home Depot, com 70 centros de distribuição nos Estados Unidos.

Site: homedepot.com

