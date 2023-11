Chick-fil-A é uma rede americana de restaurantes fast food, a maior do país, especializada em sanduíches de frango. Com sede em College Park, Geórgia, a Chick-fil-A opera 2.897 restaurantes em 49 estados, bem como no Distrito de Columbia e em Porto Rico.

Site: chick-fil-a.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Chick-fil-A. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.