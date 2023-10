McDonald's Corporation é uma empresa americana de fast food, fundada em 1940 como um restaurante operado por Richard e Maurice McDonald, em San Bernardino, Califórnia, Estados Unidos. Eles rebatizaram seu negócio como uma barraca de hambúrguer e mais tarde transformaram a empresa em uma franquia, com o logotipo Golden Arches sendo introduzido em 1953 em um local em Phoenix, Arizona. Em 1955, Ray Kroc, empresário, ingressou na empresa como agente de franquia e comprou a rede dos irmãos McDonald. O McDonald's tinha sua sede original em Oak Brook, Illinois, mas mudou sua sede global para Chicago em junho de 2018. O McDonald's é a maior rede de restaurantes do mundo em receita, atendendo mais de 69 milhões de clientes diariamente em mais de 100 países em 37.855 pontos de venda em 2018. Embora O McDonald's é mais conhecido por seus hambúrgueres, cheeseburgers e batatas fritas, que oferecem produtos de frango, itens de café da manhã, refrigerantes, milkshakes, wraps e sobremesas. Em resposta às mudanças nos gostos dos consumidores e a uma reação negativa devido à insalubridade de seus alimentos, a empresa adicionou ao seu cardápio saladas, peixes, smoothies e frutas. As receitas da McDonald's Corporation provêm de aluguéis, royalties e taxas pagas pelos franqueados, bem como de vendas em restaurantes operados pela empresa. De acordo com dois relatórios publicados em 2018, o McDonald's é o segundo maior empregador privado do mundo, com 1,7 milhão de funcionários (atrás do Walmart, com 2,3 milhões de funcionários).

Site: mcdonalds.com

