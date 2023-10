Alipay (chinês: 支付宝) é uma plataforma de pagamento móvel e online de terceiros, estabelecida em Hangzhou, China, em fevereiro de 2004, pelo Grupo Alibaba e seu fundador Jack Ma. Em 2015, a Alipay mudou sua sede para Pudong, Xangai, embora sua empresa controladora, Ant Financial, continue sediada em Hangzhou.Alipay ultrapassou o PayPal como a maior plataforma de pagamento móvel do mundo em 2013. Em 31 de março de 2018, o número de usuários da Alipay atingiu 870 milhões. . É a organização número um de serviços de pagamento móvel do mundo e a segunda maior organização de serviços de pagamento do mundo. De acordo com as estatísticas do quarto trimestre de 2018, a Alipay detém uma participação de 55,32% no mercado de pagamentos de terceiros na China continental e continua a crescer.

Site: alipay.com

