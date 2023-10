WeChat (chinês: 微信; pinyin: Wēixìn (ouvir); lit.: 'micro-mensagem') é um aplicativo chinês multifuncional de mensagens, mídia social e pagamento móvel desenvolvido pela Tencent. Lançado pela primeira vez em 2011, tornou-se o maior aplicativo móvel independente do mundo em 2018, com mais de 1 bilhão de usuários ativos mensais. O WeChat foi descrito como o "aplicativo para tudo" e um "superaplicativo" da China devido à sua ampla gama de funções. A atividade do usuário no WeChat é analisada, rastreada e compartilhada com as autoridades chinesas mediante solicitação, como parte da rede de vigilância em massa na China. O WeChat censura tópicos politicamente sensíveis na China. Os dados transmitidos por contas registadas fora da China são vigiados, analisados ​​e utilizados para construir algoritmos de censura na China. Em resposta a uma disputa fronteiriça entre a Índia e a China, o WeChat foi proibido na Índia em junho de 2020. Em 6 de agosto de 2020, o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma ordem executiva proibindo as "transações" dos EUA com o WeChat em 45 dias.

