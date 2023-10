Taobao (chinês: 淘宝网) é um site chinês de compras online, com sede em Hangzhou e propriedade da Alibaba. É o maior site de comércio eletrônico do mundo e o sétimo site mais visitado de acordo com Alexa. Taobao.com foi registrado em 21/04/2003 com o registrador de domínio Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. O site foi fundado pelo Grupo Alibaba em 2003. O Taobao Marketplace facilita o varejo de consumidor para consumidor (C2C), fornecendo uma plataforma para pequenas empresas e empreendedores individuais abrirem lojas online que atendem principalmente a consumidores em regiões de língua chinesa (China continental, Hong Kong, Macau e Taiwan) e no estrangeiro, que é pagável através de contas de telemóvel online. Suas lojas costumam oferecer serviço de entrega expressa à sua clientela. Com mais de 1 bilhão de listagens de produtos em 2016, o volume combinado de transações do Taobao Marketplace e do Tmall.com atingiu 3 trilhões de yuans em 2017, mais do que o de todos os sites de comércio eletrônico dos EUA combinados. The Economist o chama de “o maior mercado online do país”. Os vendedores podem colocar mercadorias à venda por meio de um preço fixo ou leilão. Os leilões representam uma pequena porcentagem das transações. A maioria dos produtos são mercadorias novas vendidas a preços fixos. Os compradores podem avaliar o histórico do vendedor por meio das informações disponíveis no site, incluindo classificações, comentários e reclamações.

Site: taobao.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Taobao. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.