(EE-bay) (estilizado em letras minúsculas) é uma empresa multinacional americana de comércio eletrônico com sede em San Jose, Califórnia, que facilita vendas de consumidor para consumidor e de empresa para consumidor por meio de seu site. O eBay foi fundado por Pierre Omidyar em 1995 e se tornou uma notável história de sucesso na bolha pontocom. O eBay é um negócio multibilionário com operações em cerca de 32 países, a partir de 2019. A empresa administra o site eBay, um site de leilões e compras online no qual pessoas e empresas compram e vendem uma ampla variedade de bens e serviços em todo o mundo. O uso do site é gratuito para os compradores, mas os vendedores pagam taxas para listar itens após um número limitado de listagens gratuitas e, novamente, quando esses itens são vendidos. Além das vendas originais em estilo leilão do eBay, o site evoluiu e se expandiu para incluem: compras instantâneas "Compre agora"; compras por código de produto universal, ISBN ou outro tipo de número SKU (via Half.com, que foi encerrado em 2017); anúncios classificados online (via Kijiji ou eBay Classifieds); negociação online de ingressos para eventos (via StubHub); e outros serviços. Anteriormente, o eBay oferecia transferências de dinheiro on-line como parte de seus serviços (via PayPal, que foi uma subsidiária integral do eBay de 2002 a 2015).

Site: ebay.com

