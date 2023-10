AliExpress é um serviço de varejo online com sede na China e propriedade do Grupo Alibaba. Lançado em 2010, é formado por pequenas empresas na China e em outros locais, como Cingapura, que oferecem produtos a compradores online internacionais. É o site de comércio eletrônico mais visitado na Rússia e o décimo site mais popular no Brasil. Facilita que pequenas empresas vendam para clientes em todo o mundo. O AliExpress atraiu comparação com o eBay, já que os vendedores são independentes e usam a plataforma para oferecer produtos aos compradores. O AliExpress começou como um portal de compra e venda entre empresas. Desde então, expandiu-se também para empresa-consumidor, consumidor-consumidor, computação em nuvem e serviços de pagamento. O AliExpress está atualmente disponível nos idiomas inglês, espanhol, holandês, francês, italiano, alemão, polonês, português, bahasa e russo. Os clientes fora dos limites do país para esses idiomas recebem automaticamente a versão em inglês do serviço. O AliExpress é frequentemente usado por lojas de comércio eletrônico que usam um modelo de negócios dropship. Os vendedores no AliExpress podem ser empresas ou indivíduos. O AliExpress é diferente da Amazon porque atua apenas como uma plataforma de comércio eletrônico e não vende produtos diretamente aos consumidores. Ele conecta diretamente as empresas chinesas aos compradores. O AliExpress difere do Taobao, subsidiária do Alibaba, porque o AliExpress é voltado principalmente para compradores internacionais. O AliExpress não permite que clientes na China continental comprem na plataforma, embora a maioria dos varejistas sejam chineses. O site oferece um programa popular de marketing de afiliados, onde os parceiros são recompensados ​​por enviar visitantes ao site com uma comissão sobre as vendas.

Site: aliexpress.com

