Shopify Inc. é uma empresa multinacional canadense de comércio eletrônico com sede em Ottawa, Ontário. É também o nome de sua plataforma proprietária de comércio eletrônico para lojas online e sistemas de ponto de venda de varejo. Shopify oferece aos varejistas on-line um conjunto de serviços "incluindo pagamentos, marketing, remessa e ferramentas de envolvimento do cliente para simplificar o processo de administração de uma loja on-line para pequenos comerciantes". A empresa informou que tinha mais de 1.000.000 de empresas em aproximadamente 175 países usando sua plataforma em junho de 2019, com volume bruto total de mercadorias superior a US$ 41,1 bilhões para o calendário de 2018.

Site: shopify.com

