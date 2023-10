Compras online na Lazada Singapore ♥ Eletrônicos de consumo, Casa e vida, TV, Saúde e beleza e muito mais. ✪ Compras sem esforço ✈ Entrega RÁPIDA. Compre agora! O Grupo Lazada é uma empresa multinacional de tecnologia de Singapura que se concentra principalmente no comércio eletrônico. Fundada por Maximilian Bittner com o apoio da Rocket Internet em 2012, é atualmente propriedade do Grupo Alibaba após a sua aquisição em 2016. Em 2014, o Grupo Lazada operava sites em vários países e levantou aproximadamente US$ 647 milhões em várias rodadas de investimento de seu investidores como Tesco, Temasek Holdings, Summit Partners, JPMorgan Chase, Investment AB Kinnevik e Rocket Internet. Em setembro de 2019, a Lazada afirmou ser a principal plataforma de comércio eletrônico no Sudeste Asiático, com mais de 50 milhões de compradores ativos anualmente.

Site: lazada.sg

