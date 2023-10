Etsy é um site americano de comércio eletrônico focado em itens artesanais ou vintage e materiais para artesanato. Esses itens se enquadram em uma ampla variedade de categorias, incluindo joias, bolsas, roupas, decoração e móveis, brinquedos, arte, bem como materiais e ferramentas para artesanato. Todos os itens vintage devem ter pelo menos 20 anos. O site segue a tradição de feiras de artesanato abertas, oferecendo aos vendedores vitrines pessoais onde eles listam seus produtos por uma taxa de US$ 0,20 por item. Em 31 de dezembro de 2018, a Etsy tinha mais de 60 milhões de itens em seu mercado e no mercado online. para produtos artesanais e vintage conectou 2,1 milhões de vendedores com 39,4 milhões de compradores. No final de 2018, a Etsy contava com 874 funcionários. Em 2018, a Etsy teve vendas totais, ou Gross Merchandise Sales (GMS), de US$ 3,93 bilhões na plataforma. Em 2018, a Etsy obteve uma receita de US$ 603,7 milhões e registrou um lucro líquido de US$ 41,25 milhões. A plataforma gera receitas principalmente a partir de três fluxos: a receita do Marketplace inclui uma taxa de 5% do valor final da venda, que um vendedor Etsy paga por cada transação concluída, além de uma taxa de listagem de 20 centavos por item; Os Serviços ao Vendedor, o fluxo de receitas de crescimento mais rápido da Etsy, incluem taxas para serviços como "Listagens Promovidas", processamento de pagamentos e compras de etiquetas de envio através da plataforma; enquanto Outras receitas incluem taxas recebidas de processadores de pagamento de terceiros. Em novembro de 2016, a Etsy divulgou que pagou US$ 32,5 milhões para comprar a Blackbird Technologies, uma startup que desenvolveu software de IA usado para contexto de compras/aplicativos de pesquisa.

Site: etsy.com

