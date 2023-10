Twitch é um serviço de transmissão de vídeo ao vivo operado pela Twitch Interactive, uma subsidiária da Amazon. Introduzido em junho de 2011 como um spin-off da plataforma de streaming de interesse geral Justin.tv, o site se concentra principalmente em streaming ao vivo de videogames, incluindo transmissões de competições de esportes eletrônicos, além de transmissões de música, conteúdo criativo e, mais recentemente, " na vida real" fluxos. O conteúdo do site pode ser visualizado ao vivo ou por meio de vídeo sob demanda. A popularidade do Twitch eclipsou a de seu equivalente de interesse geral. Em outubro de 2013, o site tinha 45 milhões de visitantes únicos e, em fevereiro de 2014, era considerado a quarta maior fonte de pico de tráfego de Internet nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a empresa-mãe da Justin.tv foi rebatizada como Twitch Interactive para representar a mudança de foco - Justin.tv foi encerrado em agosto de 2014. Naquele mês, o serviço foi adquirido pela Amazon por US$ 970 milhões, que mais tarde levou à introdução de sinergias com o serviço de assinatura da empresa Amazon Prime. Posteriormente, Twitch adquiriu a Curse, uma operadora de comunidades de videogame online e introduziu meios de compra de jogos por meio de links em streams, juntamente com um programa que permite aos streamers receber comissões sobre as vendas dos jogos que jogam. Em 2015, o Twitch tinha mais de 1,5 milhão de emissoras e 100 milhões de telespectadores por mês. Em 2017, o Twitch continuou sendo o principal serviço de streaming de vídeo ao vivo para videogames nos EUA e tinha uma vantagem sobre o YouTube Gaming. Em maio de 2018, tinha 2,2 milhões de emissoras mensais e 15 milhões de usuários ativos diários, com cerca de um milhão de usuários simultâneos em média. Em maio de 2018, o Twitch tinha mais de 27.000 canais parceiros.

Site: twitch.tv

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Twitch. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.