Vimeo é uma plataforma de hospedagem, compartilhamento e serviços de vídeo com sede na cidade de Nova York. O Vimeo opera sem anúncios e, em vez disso, obtém receita fornecendo planos de assinatura para produtores de conteúdo de vídeo e oferecendo software como serviço (SaaS) com ferramentas de criação, edição e transmissão de vídeo, soluções de software empresarial, bem como meios para profissionais de vídeo para se conectar com clientes e outros profissionais. O Vimeo se concentra na entrega de vídeo de alta definição em uma variedade de dispositivos. O site foi inicialmente construído por Jake Lodwick e Zach Klein em 2004 como um spin-off do CollegeHumor para compartilhar vídeos de humor entre colegas, embora deixado de lado para apoiar a popularidade crescente do CollegeHumor. A IAC adquiriu o CollegeHumor e o Vimeo em 2006, e depois que o Google adquiriu o YouTube por mais de US$ 1,65 bilhão, a IAC direcionou mais esforços para o Vimeo competir com o YouTube, concentrando-se no fornecimento de conteúdo com curadoria e vídeo de alta definição para se distinguir de outros sites de compartilhamento de vídeo. Lodwick e Klein finalmente saíram em 2009, e a IAC implementou uma estrutura mais focada nas empresas para desenvolver os serviços do Vimeo, com o atual CEO, Anjali Sud, no cargo desde julho de 2017.

Site: vimeo.com

