AOL (estilizado como Aol., anteriormente uma empresa conhecida como AOL Inc. e originalmente conhecida como America Online) é um portal da web americano e provedor de serviços online com sede na cidade de Nova York. É uma marca comercializada pela Verizon Media. A história do serviço remonta a um serviço online conhecido como PlayNET. A PlayNET licenciou seu software para a Quantum Link (Q-Link), que ficou online em novembro de 1985. Um novo cliente IBM PC foi lançado em 1988, eventualmente renomeado como America Online em 1989. AOL cresceu e se tornou o maior serviço online, substituindo jogadores estabelecidos como CompuServe e a fonte. Em 1995, a AOL tinha cerca de três milhões de usuários ativos. A AOL foi uma das pioneiras da Internet em meados da década de 1990 e a marca mais reconhecida na web nos Estados Unidos. Originalmente, fornecia um serviço dial-up para milhões de americanos, além de fornecer um portal da web, e-mail, mensagens instantâneas e, posteriormente, um navegador da web após a compra da Netscape. Em 2001, no auge da sua popularidade, comprou o conglomerado de mídia Time Warner, na maior fusão da história dos EUA. AOL declinou rapidamente depois disso, em parte devido ao declínio da conexão discada e ao aumento da banda larga. A AOL acabou sendo separada da Time Warner em 2009, com Tim Armstrong nomeado o novo CEO. Sob sua liderança, a empresa investiu em marcas de mídia e tecnologias publicitárias. Em 23 de junho de 2015, a AOL foi adquirida pela Verizon Communications por US$ 4,4 bilhões.

Site: aol.com

