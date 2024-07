Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de NewsBiscuit no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

O NewsBiscuit foi lançado por John O'Farrell em setembro de 2006 com o nobre objetivo de erradicar a pobreza global, criar uma paz duradoura no Oriente Médio e fornecer uma dose diária de humor às pessoas entediadas no trabalho. É uma notícia satírica online do site que o New York Times declarou ser a versão britânica de The Onion.

Site: newsbiscuit.com

