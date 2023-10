Bleacher Report (muitas vezes abreviado como B/R) é um site que se concentra no esporte e na cultura esportiva. Sua sede fica em São Francisco, com escritórios na cidade de Nova York e Londres. O Bleacher Report foi adquirido pela Turner Broadcasting System em agosto de 2012 por US$ 175 milhões. Em março de 2018, Bleacher Report e Turner Sports lançaram o B/R Live, um serviço de streaming de vídeo por assinatura com transmissões ao vivo de vários eventos esportivos importantes.

Site: bleacherreport.com

