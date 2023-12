Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de SpringCM no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

SpringCM é uma plataforma em nuvem segura que gerencia contratos de vendas e todos os tipos de documentos em aplicativos desktop, móveis e de parceiros, como o Salesforce. SpringCM gerencia todo o ciclo de vida do contrato com fluxos de trabalho avançados que automatizam tarefas manuais e processos complexos. Construída em sua própria plataforma de infraestrutura em nuvem, SpringCM é uma rede de entrega de conteúdo para desempenho, disponibilidade e segurança. Sua sede corporativa está localizada em Chicago, Illinois. Em 2016, a SpringCM abriu dois novos escritórios em São Francisco e Londres, e em 2018 a SpringCM abriu um escritório em Bucareste. Ela recebeu o maior número de avaliações 5 estrelas de qualquer parceiro do Salesforce AppExchange para gerenciamento de contratos. Em 31 de julho de 2018, a DocuSign anunciou planos para adquirir a SpringCM por US$ 220 milhões. Em 4 de setembro de 2018, a DocuSign adquiriu a SpringCM Solution.

Site: springcm.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com SpringCM. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.