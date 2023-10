Amazon.com, Inc., é uma empresa multinacional americana de tecnologia com sede em Seattle, Washington. A Amazon se concentra em comércio eletrônico, computação em nuvem, streaming digital e inteligência artificial. É considerada uma das quatro grandes empresas de tecnologia, junto com Google, Apple e Facebook. Tem sido referida como "uma das forças económicas e culturais mais influentes do mundo", bem como a marca mais valiosa do mundo. A Amazon é conhecida pela sua disrupção de indústrias bem estabelecidas através da inovação tecnológica e da escala em massa. É o maior mercado on-line do mundo, provedor de assistente de IA, plataforma de transmissão ao vivo e plataforma de computação em nuvem, conforme medido pela receita e capitalização de mercado. A Amazon é a maior empresa de Internet em receita do mundo. É o segundo maior empregador privado dos Estados Unidos e uma das empresas mais valiosas do mundo. A Amazon foi fundada por Jeff Bezos em Bellevue, Washington, em 5 de julho de 1994. A empresa começou como um mercado online de livros, mas se expandiu para vender eletrônicos, software, videogames, roupas, móveis, alimentos, brinquedos e joias. Em 2015, a Amazon ultrapassou o Walmart como o varejista mais valioso dos Estados Unidos em capitalização de mercado. Em 2017, a Amazon adquiriu a Whole Foods Market por US$ 13,4 bilhões, aumentando substancialmente a presença da Amazon como varejista física. Em 2018, Bezos anunciou que seu serviço de entrega em dois dias, Amazon Prime, ultrapassou 100 milhões de assinantes em todo o mundo. A Amazon distribui downloads e streaming de vídeos, músicas e audiolivros por meio de suas subsidiárias Prime Video, Amazon Music, Twitch e Audible. A Amazon também possui um braço editorial, Amazon Publishing, um estúdio de cinema e televisão, Amazon Studios, e uma subsidiária de computação em nuvem, Amazon Web Services. Ela produz eletrônicos de consumo, incluindo leitores eletrônicos Kindle, tablets Fire, Fire TV e dispositivos Echo. Além disso, as aquisições da Amazon incluem Ring, Twitch, Whole Foods Market e IMDb. Entre diversas polêmicas, a empresa tem sido criticada pelo excesso de vigilância tecnológica, cultura de trabalho hipercompetitiva e exigente, evasão fiscal e práticas anticompetitivas.

Site: amazon.com

