Zara SA, estilizada como ZARA, é uma varejista de vestuário espanhola com sede em Arteixo, Corunha, Galiza, Espanha. A empresa é especializada em fast fashion e os produtos incluem roupas, acessórios, calçados, moda praia, beleza e perfumes. É a maior empresa do grupo Inditex, o maior retalhista de vestuário do mundo.

Site: zara.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com ZARA. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.