Instapaper é um serviço de bookmarking que permite salvar conteúdo da web para que possa ser “lido mais tarde” em um dispositivo diferente, como um e-reader, smartphone ou tablet. O serviço foi fundado em 2008 por Marco Arment e tinha cerca de 2 milhões de usuários no final de 2011. Em abril de 2013, Marco vendeu uma participação majoritária para a Betaworks e, em meados de 2016, o Pinterest adquiriu a empresa. Em julho de 2018, a propriedade do Instapaper foi transferida do Pinterest para uma empresa recém-formada, Instant Paper, Inc. A transição foi concluída em 6 de agosto de 2018.

Site: instapaper.com

