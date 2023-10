Facebook Messenger (comumente conhecido como Messenger) é um aplicativo e plataforma de mensagens americano desenvolvido pela Facebook, Inc. Originalmente desenvolvido como Facebook Chat em 2008, a empresa renovou seu serviço de mensagens em 2010 e, posteriormente, lançou aplicativos independentes para iOS e Android em agosto de 2011 e hardware autônomo do portal do Facebook para chamadas baseadas no Messenger no quarto trimestre de 2018. Mais tarde, o Facebook lançou uma interface de site dedicada (Messenger.com) e separou a funcionalidade de mensagens do aplicativo principal do Facebook, permitindo aos usuários usar a interface da web ou baixar um dos aplicativos independentes. Em abril de 2020, o Facebook lançou oficialmente o Messenger for Desktop, que é compatível com Windows 10 e macOS e distribuído na Microsoft Store e na App Store, respectivamente. Os usuários podem enviar mensagens e trocar fotos, vídeos, adesivos, áudio e arquivos, além de reagir às mensagens de outros usuários e interagir com bots. O serviço também oferece suporte a chamadas de voz e vídeo. Os aplicativos independentes oferecem suporte ao uso de várias contas, conversas com criptografia ponta a ponta opcional e jogos.

Site: messenger.com

