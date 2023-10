Telegram é um serviço de mensagens instantâneas, videotelefonia e voz sobre IP baseado em nuvem com criptografia ponta a ponta apenas para bate-papo secreto. Os aplicativos clientes Telegram estão disponíveis para Android, iOS, Windows Phone, Windows, macOS e GNU/Linux e foram originados na Rússia em 2013. Os usuários podem enviar mensagens e trocar fotos, vídeos, adesivos, áudio e arquivos de qualquer tipo. O código do lado do cliente do Telegram é software livre, enquanto o código do lado do servidor é de código fechado e proprietário. O serviço também fornece APIs para desenvolvedores independentes. Em abril de 2020, o Telegram tinha 400 milhões de usuários ativos mensais. Um anúncio na época incluía a promessa de implementar videochamadas em grupo seguras no final de 2020. As mensagens e mídias padrão usam criptografia cliente-servidor durante o trânsito. Esses dados também são criptografados em repouso, mas podem ser acessados ​​pelos desenvolvedores do Telegram, que detêm as chaves de criptografia. Além disso, o Telegram oferece chamadas criptografadas de ponta a ponta e bate-papos “secretos” criptografados de ponta a ponta opcionais entre dois usuários online em clientes de smartphones. No entanto, os clientes de desktop (excluindo o cliente macOS) não apresentam criptografia de ponta a ponta, nem a criptografia de ponta a ponta está disponível para grupos, supergrupos ou canais. O Telegram defendeu a falta de criptografia onipresente de ponta a ponta, alegando que os backups online que não usam criptografia do lado do cliente são “a solução mais segura atualmente possível”, apesar de vários outros serviços de bate-papo, como Signal, Matrix e WhatsApp. oferecendo criptografia ponta a ponta em todas as plataformas.

Site: telegram.org

