Disroot Mail

Contas de e-mail gratuitas e seguras para seu cliente IMAP de desktop ou através de uma interface Web. Disroot fornece contas de e-mail seguras para seu cliente de desktop ou por meio de uma interface web. A comunicação entre você e o servidor de e-mail é criptografada com SSL, proporcionando o máximo de privacidade possível. Além disso, todos os e-mails enviados de nosso servidor também são criptografados (TLS) se o servidor de e-mail do destinatário suportar isso. Isso significa que os e-mails não são mais enviados como o tradicional “cartão postal”, mas sim colocados em um “envelope”. No entanto, encorajamos você a ser sempre cauteloso ao usar a comunicação por e-mail e a usar a criptografia GPG de ponta a ponta para garantir que sua correspondência seja o mais privada possível.

Site: mail.disroot.org

