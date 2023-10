Yahoo! Mail é um serviço de e-mail lançado em 8 de outubro de 1997 pela empresa americana Yahoo!, hoje subsidiária da Verizon. Oferece quatro planos de e-mail diferentes: três para uso pessoal (Básico, Plus e Ad Free) e outro para empresas. Em janeiro de 2020, o Yahoo! O Mail tinha 225 milhões de usuários. Os usuários podem acessar e gerenciar suas caixas de correio usando uma interface de webmail, acessível por meio de um navegador padrão. Algumas contas também suportavam o uso de protocolos de correio padrão (POP3 e SMTP). Desde 2015, os usuários também podem conectar contas de e-mail que não sejam do Yahoo ao cliente de webmail. Por muitos anos, os usuários puderam abrir contas usando ''@yahoo.com'' ou "@ymail.com", ou um serviço nacional. domínio (''@yahoo.fr'' na França, ''@yahoo.co.uk'' no Reino Unido,''@yahoo.it'' na Itália, etc.). Atualmente, Yahoo! permite apenas que os usuários registrem contas ''@yahoo.com''.

Site: mail.yahoo.com

