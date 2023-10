Zoho Mail é um serviço seguro de hospedagem de e-mail para empresas. Possui uma plataforma de colaboração integrada para permitir que toda a organização compartilhe e se comunique perfeitamente no Inbox. É uma mistura do e-mail clássico e das modernas ferramentas de colaboração que promovem o uso de comentários, curtidas e compartilhamento. O Zoho Mail está bem integrado com todos os outros aplicativos Zoho, bem como com aplicativos externos populares.

Site: mail.zoho.com

