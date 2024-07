Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Liscio é uma solução segura de software móvel e web baseada em nuvem que simplifica a comunicação e colaboração do cliente. Com recursos que incluem mensagens seguras, compartilhamento e armazenamento seguro de arquivos, FirmView, serviço Firm-to-One, aplicativo móvel, integração FrontDesk, assinaturas eletrônicas e muito mais, Liscio substitui e-mails e documentos vulneráveis ​​por uma plataforma criptografada de experiência do cliente somente para convidados. que permite que você se torne a empresa proativa e moderna que seus clientes merecem.

