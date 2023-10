Com sua conta do iCloud Mail, você pode enviar, receber e organizar e-mails. Ao configurar seus dispositivos para o iCloud Mail, você também pode acessar sua conta do iCloud Mail usando o aplicativo Mail no seu iPhone, iPad, iPod touch ou computador Mac, ou usando o Microsoft Outlook em um computador Windows. Não importa qual dispositivo você usa, as alterações são atualizadas em qualquer lugar. Importante: se o seu ID Apple não terminar com @icloud.com, @me.com ou @mac.com, você deverá configurar um endereço de e-mail @icloud.com antes de poder usar o Mail em iCloud.com.

Site: icloud.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com iCloud Mail. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.