iCloud Photos

O Fotos do iCloud mantém automaticamente todas as fotos e vídeos que você tira no iCloud, para que você possa acessar sua biblioteca de qualquer dispositivo, quando quiser. Quaisquer alterações feitas em sua coleção em um dispositivo também serão alteradas em outros dispositivos. Suas fotos e vídeos são organizados em anos, meses, dias e todas as fotos. E todas as suas memórias e pessoas são atualizadas em todos os lugares. Dessa forma, você pode encontrar rapidamente o momento, familiar ou amigo que procura.

Site: icloud.com

