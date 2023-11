O iCloud é essencial para manter as informações pessoais dos seus dispositivos seguras, atualizadas e disponíveis onde quer que você esteja. Em iCloud.com, você pode acessar suas fotos, arquivos e muito mais em qualquer navegador da web. As alterações feitas serão sincronizadas com seu iPhone e outros dispositivos, para que você esteja sempre atualizado.

Site: beta.icloud.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com iCloud Beta. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.