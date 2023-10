Com o iCloud Drive, você pode armazenar com segurança seus arquivos no iCloud e acessá-los em iCloud.com e em seu iPhone, iPad, iPod touch, Mac e computador Windows. Você também pode ter todos os arquivos das pastas Área de Trabalho e Documentos do seu Mac armazenados automaticamente no iCloud Drive. Dessa forma, você pode salvar os arquivos exatamente onde normalmente os mantém no Mac e eles ficarão disponíveis no iCloud.com e em todos os seus dispositivos. No iCloud.com, você pode usar o iCloud Drive para fazer upload e download de arquivos, compartilhar arquivos, excluir arquivos, organizar arquivos em pastas, renomear arquivos e recuperar arquivos excluídos recentemente. Você também pode compartilhar pastas de arquivos com outros usuários do iCloud. Se você tiver arquivos do Pages, Numbers ou Keynote armazenados no iCloud Drive, poderá abri-los no Pages, Numbers ou Keynote em iCloud.com.

