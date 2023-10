iCloud Notes

Você pode usar o Notas no iCloud.com para capturar um pensamento rápido ou salvar algo importante ou interessante para mais tarde e, em seguida, visualizar essas notas no aplicativo Notas no seu iPhone, iPad, iPod touch ou Mac. Você também pode usar o Notes em iCloud.com para visualizar e editar notas criadas no aplicativo Notes.

