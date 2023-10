Google Keep é um serviço de anotações desenvolvido pelo Google. Lançado em 20 de março de 2013, o Google Keep está disponível na web e possui aplicativos móveis para os sistemas operacionais móveis Android e iOS. O Keep oferece uma variedade de ferramentas para fazer anotações, incluindo texto, listas, imagens e áudio. Os usuários podem definir lembretes, que são integrados ao Google Now. O texto das imagens pode ser extraído usando reconhecimento óptico de caracteres e as gravações de voz podem ser transcritas. A interface permite uma visualização de coluna única ou de múltiplas colunas. As notas podem ser codificadas por cores e rótulos podem ser aplicados para organização. Atualizações posteriores adicionaram funcionalidade para fixar notas e colaborar em notas com outros usuários do Keep em tempo real. O Google Keep recebeu críticas mistas. Uma análise logo após o lançamento em 2013 elogiou sua velocidade, a qualidade das notas de voz, a sincronização e o widget que poderia ser colocado na tela inicial do Android. As análises de 2016 criticaram a falta de opções de formatação, a incapacidade de desfazer alterações e uma interface que oferece apenas dois modos de visualização, onde nenhum deles era apreciado pelo manuseio de notas longas. No entanto, o Google Keep recebeu elogios por recursos que incluem acesso universal a dispositivos, integração nativa com outros serviços do Google e a opção de transformar fotos em texto por meio de reconhecimento óptico de caracteres.

Site: google.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Google Keep. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.