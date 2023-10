O Google Voice é um serviço telefônico que fornece serviços de encaminhamento de chamadas e correio de voz, mensagens de voz e de texto, bem como terminação de chamadas nos EUA e internacionais para clientes de Contas do Google nos EUA e para clientes do G Suite no Canadá, Dinamarca, França, Holanda, Portugal , Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido. O serviço foi lançado pelo Google em 11 de março de 2009, após a empresa ter adquirido o serviço GrandCentral. O Google Voice fornece um número de telefone dos EUA, escolhido pelo usuário entre os números disponíveis em códigos de área selecionados, gratuitamente para cada conta de usuário. As chamadas para este número são encaminhadas para números de telefone que cada usuário deve configurar no portal web da conta. Vários destinos podem ser especificados para tocar simultaneamente para chamadas recebidas. O estabelecimento de serviços exige um número de telefone dos Estados Unidos. Um usuário pode atender e receber chamadas em qualquer um dos telefones que estão tocando, conforme configurado no portal da web. Durante uma chamada recebida, o usuário pode alternar entre os telefones configurados. Os usuários nos EUA podem fazer chamadas para destinos nacionais e internacionais. As chamadas podem ser iniciadas a partir de qualquer um dos telefones configurados, bem como de um aplicativo de dispositivo móvel ou do portal da conta. A partir de agosto de 2011, os usuários de muitos outros países também podem fazer chamadas do aplicativo baseado na Web para números de telefone nacionais e internacionais. Muitos outros serviços do Google Voice, como correio de voz, mensagens de texto gratuitas, histórico de chamadas, triagem de chamadas, bloqueio de chamadas indesejadas e transcrição de voz para texto de mensagens de correio de voz também estão disponíveis para residentes nos EUA. Em termos de integração do produto, mensagens de voz transcritas e de áudio, notificações de chamadas perdidas e/ou mensagens de texto podem ser opcionalmente encaminhadas para uma conta de e-mail de escolha do usuário. Além disso, mensagens de texto podem ser enviadas e recebidas através do e-mail familiar ou da interface de mensagens instantâneas, lendo e escrevendo mensagens de texto em números no Google Talk, respectivamente (mensagens de texto de PC para telefone). A videoconferência multidirecional do Google Voice (com suporte para compartilhamento de documentos) agora está integrada ao Hangouts do Google+. O serviço é configurado e mantido pelo usuário em um aplicativo baseado na web, inspirado no serviço de e-mail do Google, Gmail, ou com Android e Aplicativos iOS em smartphones ou tablets. Atualmente, o Google Voice oferece chamadas gratuitas de PC para telefone nos Estados Unidos e Canadá, e chamadas de voz e vídeo de PC para PC em todo o mundo entre usuários do plug-in do navegador Hangouts do Google+ (disponível para Windows, Mac OS X baseado em Intel e Linux).Quase todas as chamadas domésticas e de saída para os Estados Unidos (incluindo Alasca e Havaí) e Canadá são atualmente gratuitas nos EUA e Canadá, e US$ 0,01 por minuto em qualquer outro lugar. As chamadas internacionais são cobradas de acordo com uma programação publicada no site do Google Voice. No final de 2009, o Google Voice tinha aproximadamente 1,4 milhão de usuários, dos quais 570 mil usavam o serviço 7 dias por semana. Este número aumentou acentuadamente depois que o Google fez a transição de seu serviço Google Voice de “apenas para convidados” para estar disponível para todos os assinantes do Gmail nos Estados Unidos. Uma postagem no blog da Wired citou um número de 3,5 milhões em 2013. Os clientes de Contas do Google na maioria dos outros países, exceto os EUA e o Canadá, só podem acessar os serviços de terminação de chamadas por meio da integração com o Google Hangouts.

Site: voice.google.com

