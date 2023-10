Evernote é um aplicativo desenvolvido para fazer anotações, organizar, gerenciar tarefas e arquivar. É desenvolvido pela Evernote Corporation, com sede em Redwood City, Califórnia. O aplicativo permite que os usuários criem notas, que podem ser textos, desenhos, fotografias ou conteúdo da web salvo. As notas são armazenadas em cadernos e podem ser marcadas, anotadas, editadas, pesquisadas, fornecidas com anexos e exportadas. Evernote é multiplataforma, para Android, iOS, macOS e Microsoft Windows. O uso é gratuito com limites de uso mensais e oferece planos pagos para limites expandidos ou aumentados.

Site: evernote.com

