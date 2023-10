Google Podcasts é um aplicativo de podcast desenvolvido pelo Google e lançado em 18 de junho de 2018 para dispositivos Android. Em setembro de 2018, o suporte do Google Cast foi adicionado ao Google Podcasts. No Google I/O 2019, o Google anunciou uma versão web do Google Podcasts para iOS, Android e Windows. A versão iOS foi lançada em março de 2020. Em novembro de 2019, o aplicativo recebeu uma reformulação usando a linguagem de design interna do Google, Material Design.

Site: podcasts.google.com

