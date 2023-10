O Google Search Console é um serviço web do Google que permite aos webmasters verificar o status da indexação e otimizar a visibilidade de seus sites. Até 20 de maio de 2015 o serviço se chamava Google Webmaster Tools. Em janeiro de 2018, o Google apresentou uma nova versão do console de busca, com alterações na interface do usuário. Em setembro de 2019, os relatórios antigos do Search Console, incluindo as páginas inicial e do painel, foram removidos.

Site: search.google.com

