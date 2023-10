Wasabi Technologies, Inc. é um provedor de serviços de armazenamento de objetos com sede nos Estados Unidos. Ela vende um produto, um serviço de armazenamento de objetos chamado Wasabi Hot Cloud Storage. A empresa foi fundada em setembro de 2015 e lançou seu produto de armazenamento em nuvem em maio de 2017. A empresa foi cofundada por David Friend e Jeff Flowers. Friend, que é CEO da empresa, afirma que o software “gerencia como o hardware do data center armazena e organiza as informações”, resultando em leitura e gravação de dados em alta velocidade.

Site: console.wasabisys.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Wasabi. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.