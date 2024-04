Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Howso no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

O cenário da IA ​​é dominado por soluções que sacrificam a integridade pelo poder. Nós nos recusamos a fazer concessões. Temos a missão de tornar a IA confiável o padrão global. Para avançar nesta missão, lançamos uma alternativa de código aberto à IA de caixa preta chamada Howso Engine. É uma estrutura de ML auditável que traz explicabilidade e desempenho inovadores para IA. Também construímos uma plataforma corporativa de dados sintéticos no Engine chamada Howso Synthesizer. É uma solução que ajuda as empresas a treinar modelos de IA/ML com dados precisos, privados e auditáveis. O Howso Engine e o Synthesizer são apenas o começo, mas já estão sendo usados ​​por instituições financeiras globais, sistemas de saúde e governos em todo o mundo. Estamos construindo uma IA de alto desempenho em que você pode confiar. Howso (anteriormente “Diveplane”) foi cofundado pelo Dr. Chris Hazard e Mike Resnick em 2017. Em setembro de 2023, a empresa renomeou a empresa juntamente com o lançamento da versão de código aberto do Engine em uma crítica passo em direção a um impacto social significativo.

Site: howso.com

